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Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel: 'Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.'

Yaşam / 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'de, Marmaris açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.' dedi. Kaynak : AA

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DepremCelalettin Yüksel


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