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3 gün sonra kahreden haber geldi!

Bursa’da geçtiğimiz günlerde bir atölyede meydana gelen patlamada ağır yaralanan kadın işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:02
3 gün sonra kahreden haber geldi!

Yıldırım Otosansit bölgesinde bulunan bir atölyede geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Yaralılardan Şura Şensoy kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Böylece patlamada ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.


Kaynak : İHA

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Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi


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