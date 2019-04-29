3 gün sonra kahreden haber geldi!

Yıldırım Otosansit bölgesinde bulunan bir atölyede geçtiğimiz günlerde patlama meydana gelirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.



Yaralılardan Şura Şensoy kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Böylece patlamada ölenlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.





Kaynak : İHA

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