Vicdansızlık kamerada!

Olay, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahsın tasmasız şekilde gezdirdikleri köpek, gördüğü kediye saldırdı. Kediyi apartman girişinde sıkıştıran köpek, sahipleri engellemeye çalışsa da kediye öldürücü darbeler savurdu. Köpeklerini tekmeleyerek durdurabilen şahıslar, daha sonra ağır darbe alan kediyi çöp gibi bir boşluğa fırlattı. O anları kaydeden kadının 'Kediyi atmayın, ölür' sözlerine şahıslar, “Ölmez teyze ölmez” cevabını verdiler. Yaşanan vahşetin ardından hayvanseverler kediyi aramalarına rağmen bulamadılar. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.