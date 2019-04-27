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Vicdansızlık kamerada!

Hatay’da iki şahsın tasmasız şekilde gezdirdikleri köpek, yolda gördüğü kediye saldırdı. Köpeği bir türlü durduramayan şahıslar, ağır darbeler alan kediyi çöp gibi bir kenara attı.

3. Sayfa / 27 Nisan 2019 Cumartesi 23:13
Vicdansızlık kamerada!
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Olay, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahsın tasmasız şekilde gezdirdikleri köpek, gördüğü kediye saldırdı. Kediyi apartman girişinde sıkıştıran köpek, sahipleri engellemeye çalışsa da kediye öldürücü darbeler savurdu. Köpeklerini tekmeleyerek durdurabilen şahıslar, daha sonra ağır darbe alan kediyi çöp gibi bir boşluğa fırlattı. O anları kaydeden kadının 'Kediyi atmayın, ölür' sözlerine şahıslar, “Ölmez teyze ölmez” cevabını verdiler. Yaşanan vahşetin ardından hayvanseverler kediyi aramalarına rağmen bulamadılar. Kaynak : İHA

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KöpekAntakyaEsentepe


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