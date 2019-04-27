Türk kadın doktora Victress Ödülü

Avrupa’nın ilk ve tek Türk kökenli kadın Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’nın en saygın ödüllerinden olan Victress Ödülü’ne layık görüldü.



Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Gürsoy, bu alandaki çalışmalarında her geçen gün yeni şeyler keşfettiğini ifade ederek, “Bana verilen bu ödül, yapay kalp ve organ nakliyle ilgili çalışmalarımı ve vizyonlarımı daha çok geniş kitlere ulaştırmamı sağlıyor. Bu da beni ağır hastalarım, özellikle kalp nakli bekleyenler adına çok daha mutlu ediyor. Bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Bütün genç kadın doktor adaylarımızın titizlik ve estetik gerektiren cerrahi bölümünü tercih etmelerini isterim. Desteklerimden emin olabilirler” dedi.



Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı olarak Almanya’da dünyaya gelen 42 yaşındaki Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa’da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor. Özellikle yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa’da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy’un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye’de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in övdüğü ve destek verdiği Gürsoy, Siegburg’da Helios Kliniği Yapay Kalp Nakli Bölümü Başhekimi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : İHA

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