Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







Kaynak : AA

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