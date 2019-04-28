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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı illeri ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaşam / 28 Nisan 2019 Pazar 19:20
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Kaynak : AA

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AfyonkarahisarMeteorolojiDoğu AnadoluDoğu KaradenizGüneydoğu Anadolu


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