Mahkumların cezaevinde yaptığı suç aletleri gün yüzüne çıktı

15 Temmuz Meydanı'nda 58 il ve ilçeden gelen mahkumların yaptığı ürünlerin sergilendiği fuara vatandaşlar ilgi gösterdi.



Fuar alanında, 'Çalışanlar' olarak adlandırılan stantta mahkumların özenerek yaptığı ürünlere yer verildi. Ayrıca mahkumların çakmak, demir parçası gibi materyallerden gizlice yaptıktan sonra ele geçirilen delici ve kesici suç aletleri de gösterildi.





Mahkumların gizlice yaptığı ancak daha sonradan ele geçirilen suç aletlerinden bazıları.



Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Murat Şaşı, 'Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin boş zamanlarında nasıl bir yöntemle alet ürettiklerini göstermek amacıyla bunları gösterdik. Burada 'Çalışmazlarsa' diye soru işaretini koymuşuz ve görüldüğü gibi muhtelif malzemelerden musluktan, kalemden, tahtalardan, ahşaptan, metal malzemelerden aklınıza gelmeyecek nitelikte üretimde bulunabiliyorlar. Tabii ki çalıştıkları durumlarda ise bunu da göstermek ikili bir ayrıma gittik. Çalıştıklarında ise farklı iş kollarında üretim yapabiliyorlar' diye konuştu.





Mahkumların yaptığı aletler arasında kalem görünümlü kesici aletler de var.



Şaşı, kurumlarının 183 iş kolunda tutuklu ve hükümlülerin meslek edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğunu, 2018 yılı itibariyle 58 bin 650 kişinin eğitim aldığını sözlerine ekledi.