Emekliye ek zam müjdesi!

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.



Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6, memur emeklileri ise yüzde 5+yüzde 2 zam alacak.



Temmuzda maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.



Eğer memur maaş katsayısındaki artış temmuzda tahmin edildiği gibi yüzde 7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 310 lira 54 kuruşa ulaşacak.



Yani maaşı bin 310 lira 54 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.



Buna göre, net maaşı bin lira olan emekli ek ödemeyle bin 50 lira alıyorken; temmuz zammı yüzde 6 olursa olursa net maaşı bin 60 liraya çıkacak.