Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



İstişare geleneği kültürümüzün önemli bir parçası. Dönemin yol haritasını şekillendiriyoruz. AK Parti kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım.



İstişareleri tekraralayarak önümüzdeki dönemin yol haritasını şekillendireceğiz. Samimiyet istişarenin temel şartırdır.



Ekonomi güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ekonomide gezi olaylarına kadar tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son olarak geçtiğimiz Ağustos'ta ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık.



Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını gözönünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri hayata geçirmekte kararlıyız. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın süre var. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimlerin hemen ardından açıkladık. Yapısal değişiklikleri kamuoyu ile paylaştık.



Ekonomik teröre teslim olmadık olmayacağız. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz. Bunun başka yolu yok.







24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Güvenlik siyaseti ile ekonomik ilişkilerin kasıtlı olarak birbiri ile çatıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.



Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz.'



'MİLLETİN KARŞISINDA OLANLAR BİLSİNLER...'



Ticaret erbabından bir ricada bulunmak istiyorum. Onları George, Hans buralara getirmedi. Onları millet buralara getirdi. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar bilsinler onların karşısındayız. Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkanlardan kat kat fazladır. Gelin kararlarımızı kendi çıkarlarımıza göre verelim. Filanca yabancı finans kuruluşu şöyle diyormuş bunların kıymeti yoktur.



Bölgemizde oynanan oyunları 82 milyon hep birlikte hareket ederek çözeriz.



'BUNU BİRBİRİNDEN AYIRALIM'



Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.



Sen Çubuk'taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine karşı çıkıyoruz.Çubuk'ta sana kol kola gezdiklerin saldırdı, başkası saldırmadı.Kıvılcımı yangına çevirme iftira tma, yalanlar üzerinden kampanya bunların işidir.



'UNUTMADIK'



Saldırıyı biz açık bir dille kınadık. Biz şehit yakınlarının taciz edilmesine. Bir toplumun terörist gibi gösterilme çabasına karşı durduk. Rüzgar eken fırtına biçer diyerek bırakınız ahlakı, insanlığa sığmayacak sözlerle yaptıklarını biz unutmadık. Tekrar söylüyorum. Biz kimseyi linç etmiyoruz. Yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez. Milletimizin değerlerini şehitlerimizi aziz hatırasını savunuyoruz.



İstanbul'da Ankara'da İzmir'de pek çok yerde belediye başkanlıklarını birlikte kazandıklarını ilan edenler bunlar değil mi?



Sırtımızı YPG'ye dayıyıordu diyen parti ile seçimlerde ittifak yapan kendileri değilmiş gibi Kuvayi Milliye'den dem vuruyor. Türkiye'de vesayetin terör örgütlerinin ve darbe teşebbüslerinin hedefi olan AK Parti'yi suçlamak hezeyanın ta kendisi.



AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Bizim mücadelemiz CHP'ye oy verenleri bu çarpık zihniyetin kurtarma mücadelesidir. Eli kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti.



'VEBAL ALTINDA KALIRIZ'



Devlet ve parti yöneticilerimizin can güvenliklerini elbette sağlayacağız. Ama bunu saltanat haline dönüştürmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın belediyelerimizin projelerinde tek ölçü daha iyi hizmet vermek olacaktır. Adımlarımızı yerel mimariye uygun atmalıyız. Ülkemizdeki tek bir insanın ötekileştirilmiş hissetmesine yol açarsak vebal atında kalırız. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek bizim görevimizdir.



AK Parti kurulduğundan beri her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır. Yaşanmaya da devam edecektir.



Milletimizin bunca yıldır hükümette, belediyelerde AK Parti'den umudunu kesmemiş olmasının tek kendi kendimizi yenilememizdir.



'TÜM İLLERİMİZİ DOLAŞACAĞIM'



Ramazan ayı içinde fakir fukara garip gurebaya ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Ramazandan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim ve dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyareti olacak.



İçeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden koparamayacaktır.



Milletimiz bize 31 Mart'ta 'Durmak Yok Yola Devam' demiştir. Bazıları kendisi aday yapılmadığı için başka partiden gidip aday olmuşlardır. Onlar gidip kendi dertlerine baksınlar. Bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım. Biz davamızın Hak olduğuna yürekten inanıyoruz.



Ramazan'dan sonra bu toplantının bir benzerini de teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımızla yapacağız.