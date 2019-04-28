Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi ile İstanbul dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 25°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı...



ÇANAKKALE °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı...



İSTANBUL °C, 22°C



Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu; Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısı ile Kırıkkale, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinin, gece saatlerinde ise Kayseri ve Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 18°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, gece saatlerinde ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 25°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu



SİNOP °C, 19°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 19°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin, gece saatlerinde ise Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 26°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 20°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 18°C



Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 14°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 21°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu



VAN °C, 14°C



Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu



SİİRT °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Batı Karadeniz’ de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.



EGE



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneyi ile gece saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinde Antalya Körfezi kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.