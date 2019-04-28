USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

6 kez dolandırdı, son işinde yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşlı bir adamı 6 kez dolandıran şahsı, son girişiminde çöpçü ve bahçıvan kılığındaki polisler yakaladı.

3. Sayfa / 28 Nisan 2019 Pazar 20:24
6 kez dolandırdı, son işinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Niyazi Ç. telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan ve adının PKK'ya karıştığın ve bu dosyanın kapatılabilmesi için para isteyen çeteye tanıdıklarından borç alıp 6 kez parça parça halinde toplam 450 bin TL elden para verdi. Kendisinden 7. kez 100 TL para istenmesi üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğüne giden yaşlı adam durumu polislere anlattı. Plan yapan polisler çöpçü ve bahçıvan kılığına girip yaşlı adam ile bir parkta buluşan dolandırıcılık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Soluk kesen operasyon polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alınan Şanlıurfa doğumlu Mahmut T. (42) polise verdiği ifadesinde Samsun'da kebap ustalığı yaptığını ve borçlarından dolayı bu kolay para kazanma yolunu tercih ettiğini söyledi.

Polis, diğer çete üyelerinin de peşine düştü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisŞanlıurfaDolandırıcılıkYaşlı Adam


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı