USD (Alış - Satış) : 5,45 - 5,46 EURO (Alış - Satış) : 6,12 - 6,13

Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda yine kendisine güldürdü. Bol keseden atma siyasetini sürdüren Bay Kemal, seçimlere ilişkin beklentilerini açıklarken iddialı cümleler kurdu. 'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullanan Bay Kemal'in bu sözleri sunucuyu adeta gülme krizine soktu..

Güncel / 09 Mart 2019 Cumartesi 00:01
Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda soruları yanıtladı. Büyükşehirlere ilişkin hedeflerini açıklayan Bay Kemal, çöp dağları şeklinde bıraktığı İstanbul'un da alınacağını iddia etti.

Bay Kemal, Büyükşehirleri alacaklarını söyledi.

'İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız.' ifadelerini kullandı. Tam bu anlarda da sunucu da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine gülerek karşılık verirken gülüşmenin ardından Aydın, Kılıçdaroğluna 'Bugün de formunuzdasınız' dedi.

Bay Kemal HDP ile yaptıkları kirli ittifakı ise yine yüzsüz bir şekilde "Yok" diyerek inkar etti.

.

TelevizyonMersinKemal Kılıçdaroğlu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı