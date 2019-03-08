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Kılıçdaroğlu'na kalpaklı gönderme!

MHP'nin sosyal medya hesabından, 'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır...' notuyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dikkat çekici bir fotoğrafı paylaşıldı.

Güncel / 08 Mart 2019 Cuma 22:28
Kılıçdaroğlu'na kalpaklı gönderme!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Milliyetçilik ve Kuvay-i Milliye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılaçdaroğlu'na kalpaklı fotoğrafla yanıt verdi.

'BU KAN YİNE O KANDIR'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı 'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır...'notuyla paylaşıldı.
Bahçeli'nin Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpağı giymesi, Kılıçdaroğlu'nun kendisine ve partisine yönelik yaptığı eleştirilere bir cevap olarak yorumlandı.

Bahçeli, fotoğrafta arapça 'Allah' kelimesinin yazılı olduğu bir tablonun önünde yer alırken, karede ibrikler de yer aldı.

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