Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da TÜGVA programında konuştu. Rusya'dan alınan S-400 konusuna değinen Erdoğan 'Türkiye'nin S-400'leri'nin hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok.' ifadelerini kullandı. 'İnşallah S-400 meselesini de aklı selimle halledeceğiz.' diyen Erdoğan, 'Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yaydığı mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;



'ELİNDE TAŞLA, SOPAYLA DEĞİL BİLGİSAYARLA GEZEN NESİL İSTİYORUZ'



Elinde taşla, silahla, sopayla değil bilgisayarla gezen cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursaolsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kirayavermemelidir.







'SOKAK ÇETELERİNE KAPTIRACAK BİR ÇOCUĞUMUZ YOKTUR'



Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza gösteremeyiz. Bizim vatan, millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. Sokak çetelerine, vandallara kaptıracak tek bir çocuğumuz yoktur.



'BUNUN İÇİN KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR DİYORUZ'



Kendinizi küçümsemeyin. Yeri gelir dünyayı değiştirir, yeri gelir yakarsınız. Dünyayı değiştireceğinize inanıyoruz. Türkiye, gücün hayırlı kullanımına bir örnekse İsrail bunun tam tersi örnektir. Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya istiyoruz. Bunun için de Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.







'BUNUN NATO'YLA, F-35'LE, ABD'NİN GÜVENLİĞİYLE İLGİSİ YOK'



Türkiye'nin S-400'leri niçin, hangi şartlarda aldığı ortadadır. Bunun NATO'yla, F-35'le, ABD'nin güvenliğiyle bir ilgisi yok. Bugün bize S-400 alıyoruz diye yüklenenlerin dün ülkemiz topraklarına terörist bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl topladığını unutmadık.



Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır.