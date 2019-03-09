Binlerce memur alınacak! İşte o tarihler...

Devlet Personel Başkanlığı, kamuda ihtiyaç duyulan alanlarda on binlerce personel alacak. Öğretmen, sözleşmeli er, askeri personel başta olmak üzere çeşitli kademelerde 40 bine yakın personel alımı 2019’da yapılacak. Bakanlıkların büyük alımlarının yanı sıra yüzlerce pozisyon ve kadro için de ilanlara çıkıldı. Tüm bu ilanlar Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanıyor. Başvurular için tarihler de duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile bazı kurum ve kuruluşlara alınacak personele ilişkin ilanlarını yayınladı. Buna göre kamuya alınacak personel sayısı ve başvuru süreçleri de belli oldu.

MSB, ne kadar personel alınacak?



MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alımı yapılacak. Adaylar, “personeltemin.msb.gov.tr” internet adresinden e-Devlet şifresiyle adaylar giriş yaparak başvuru yapabilecek. Sözleşmeli erliğe 25 yaşını bitirmemiş adaylar başvuru yapabilecek. Adaaylarla ilgili aranan diğer niteliklere dair detaylar Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden duyuruldu.



İçişleri Bakanlığı’nın jandarma alımı ne kadar?



İçişleri Bakanlığı da Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 40 erkek, 335 kadın olmak üzere toplam 3 bin 375 jandarma alımı yapacak. Ön başvurular, “vatandas.jandarma.gov.tr” adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. Başvurular, 13 Mart’a kadar yapılabilecek. Başvuru için 27 yaşını bitirmemiş olma şartı bulunuyor.



Hangi kurumlar ne kadar personel alacak?



Kamuya MSB, İçişleri, MEB dışında da personel alımı yapılacak. Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde (www.dpb.gov.tr) birçok üniversite, belediyeler ile Türkiye Elektrik Dağıtım, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının personel alım ilanları yayınlanıyor. İlanlarda adaylar için aranan şartlar ve başvuru süreleri de yer alıyor.



MEB, kaç öğretmen atayacak?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu yıl ilk etapta 20 bin öğretmen alacak. Ön başvurular 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Sözlü sınavlar ise, 12-30 Haziran’da düzenlenecek. Başvurular, MEB’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.