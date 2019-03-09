Vinç operatörü T.K. ile karısı H.K, otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı.



Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri 'derslerinde yardımcı olma' bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti. Yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K, bu anları cep telefonuyla kaydetti.



YAŞANANLARI AİLESİNE ANLATTI



Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K'yi gözaltına aldı.



T.K'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER



Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.