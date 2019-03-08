Yakalanan kişinin kimliği şaşırttı

İstanbul'da, otelleri bulunan bir iş adamının oğlu Özhan K., Avcılar'da bir kız arkadaşıyla girdiği mağazanın kabininde kendi pantolonunun altına giydiği 2 kot pantolon ve üzerine giydiği kazakla dışarı çıkarken, durumu fark eden çalışana doğru 4 el ateş ederek kaçtı. Hırsızlık yapan Özhan K.'nin daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti.







TARTIŞMA SONRASI BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI



Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli genç, belinden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet almazken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Yanındaki kız arkadaşı Merve K.(22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER



Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında mağazadan çalındığı belirlenen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan Merve K. suçlarını itiraf ederken silahla ateş ederek kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K.(20) olduğunu söyledi.







OTELLER SAHİBİ İŞ ADAMININ OĞLU OLAN ŞAHSIN BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI



Yapılan araştırmada Özhan K.'nin İstanbul'da birçok oteli bulunan bir iş adamının oğlu olduğu ve daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis, dün gece saatlerinde yaptığı operasyonda Özhan K.'yi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı.



'ÜST ÜSTE 2 PANTOLON 1 KAZAK GİYMİŞ'



Mağaza çalışanı İsmial D. 'Bir bayan ile bir erkek geldi. Mağazada ürünlere baktılar. Erkeküst üste 2 pantolon ve 1 kazak giymiş. Çıkacağı sırada, 'bunlar nereden çıktı' dedim, 'bunlar benim' dedi. Ona 'yalan söyleme hırsızlık yapmışsın' dedim ve arkasından yakaladım. O da belindeki silahı çıkarıp ben kaçarken arkamdan 3-4 el ateş etti. Ben zikzak yaparak kaçtım. Sonra kızı yakaladık. Kız da poşetin içinden 2 tişört çıkardı.' dedi.