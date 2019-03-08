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Üç yeni örümcek türü keşfedildi

Avustralya'da üç yeni örümcek türü keşfedildi.

Dünya / 08 Mart 2019 Cuma 15:33
Üç yeni örümcek türü keşfedildi

Ülke basınında yer alan habere göre, canlıları sınıflandırma konusunda uzman bilim adamı Joseph Schubert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da üç yeni 'tavus kuşu örümceği' türü bulunduğunu kaydetti.

Schubert, paylaşımında 'Avustralya'nın yeni örümcekleriyle tanışın. Bugünden itibaren resmi olarak isimleri: Maratus aquilus, Maratus felinus ve Maratus combustus.' ifadelerini kullandı.

'Maratus Projesi' için çalıştığı sırada keşfettiği örümceklerin parlak renklere sahip olduğunu belirten Schubert, zararsız olan bu örümceklerin bir pirinç tanesi büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Kaynak : AA

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