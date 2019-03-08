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Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya / 08 Mart 2019 Cuma 13:12
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi.

Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi.

MESROB MUTAFYAN KİMDİR?

Türkiye Ermenileri 84. Patriği olan Mesrob Mutafyan 1956 yılında İstanbul'da doğdu. ABD'de Memphis Üniversitesi'nde sosyoloji ve felsefe okudu. 1977 yılında Üç Horon Kilisesi'nde dinsel rütbe diyakosluğa yükseltildi.

Kudüs Ruhban Okulu'nda öğretmenlik, Kınalıada'daki Ermeni Kilisesi'nde vaizlik yaptı. 1983'te Patrikhane Genel Sekreterliği'ne getirildi. Türkçe, İngilizce, Klasik Ermenice, İbranice, İtalyanca ve Fransızca biliyor. 1998 yılında patrik seçildi.
Kaynak : AA

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