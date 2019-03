TSK devriye faaliyetlerine başladı

TSK, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi Zirvesi'nde alınan karar çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde devriye faaliyetini başlattı.



Devriye faaliyeti, mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde, İdlib'in kuzeyinden başlayarak Halep ilinin güneyine uzanan hatta yapılıyor.



TSK konvoyunun güzergahı şu 6 noktayı içeriyor:



'İdlib'in kuzeyindeki Kefer Lusin ile Dana, Halep'in batısındaki Etarib, Halep'in güneybatısındaki Gammari, Kanatir ve Tel Eys.'







Devriyelerin devam etmesi bekleniyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün katıldığı AA Editör Masası'nda gün içerisinde, TSK'nın silahsızlanma bölgesinde, Rus ordusunun ise İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde gün içinde devriye faaliyetine başlayacaklarını duyurmuştu.



TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Rus ordusu ise 10 noktada mevcut.



Beşşar Esed rejimi güçleri, tüm anlaşmalara rağmen, silahsızlanma bölgesi de dahil olmak üzere İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren rejimin saldırılarında en az 111 sivil hayatını kaybetti, 335'ten fazla sivil yaralandı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.