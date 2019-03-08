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Trump'a şok!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığından 47 ay hapis cezası aldı.

Dünya / 08 Mart 2019 Cuma 04:02
Trump'a şok!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, vergi kaçakçılığı ve banka dolandırıcılığından 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna'daki siyasi danışmanlık faaliyetlerindeki kazançları kapsamında ABD'de vergi kaçırma ve banka dolandırıcılığından hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen Manafort, 47 ay hapis cezası aldı.

ABD'de Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları soruşturmasında da suçlu bulunan Manafort, gelecek hafta ise bu suçlamalardan hüküm giyecek.

Manafort, 2016 yılında Trump'ın seçim kampanyası menajeri olarak 3 ay görev yapmış ve Ukrayna'daki faaliyetleri ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının ardından istifa etmişti.



Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların, kabul edilemez olduğunu savunuyor.

Kaynak : AA

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