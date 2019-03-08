Tırnakçının çabası kamerada

Olay, Esenler Kazımkarabekir Caddesi'nde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor.



Kaynak : İHA

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