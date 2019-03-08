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Tırnakçının çabası kamerada

İstanbul Esenler’de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.

3. Sayfa / 08 Mart 2019 Cuma 10:53
Tırnakçının çabası kamerada
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Olay, Esenler Kazımkarabekir Caddesi'nde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor.

Kaynak : İHA

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