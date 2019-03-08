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Jandarma saya saya bitiremedi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüsten 55 kaçak göçmen çıktı.

3. Sayfa / 08 Mart 2019 Cuma 09:51
Jandarma saya saya bitiremedi
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Gürpınar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında “Dur” ihtarına uymayarak kaçan minibüs takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde durdurulan minibüste 48 Afganistanlı, 6 Pakistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 55 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kaynak : İHA

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