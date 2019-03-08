İşte yeni askerlik sistemi... Milli Savunma Bakanı Akar şema ile anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na katıldı. Bakan Akar son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.



Akar'ın açıklamalarından satır başları;



Rejim İdlib'te saldırı halinde, bunun önlenmesi için Rusya'yla çalışıyoruz. Saldırılar devam ederse İdlib'ten bir göç ihtimali bulunuyor. Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.



Radikal unsurların oradan toparlanması ve ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz.



Bütün araziye yayılmış bir radikal gruplardan bahsediliyor. Burada bir husus daha var; Biz verdiğimiz taahhütlerin arkasındayız ve bunların gerçekleşmesi için de çalışıyoruz.



Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la. Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz. TSK İdlib'de devriye faaliyetlerine başladı. Afrin ve İdlib'de uçuş tahdidi kaldırıldı.









Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG/PYD var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Biz bunların elindeki silahları alın, bunları Fırat'ın Doğusu'na geçirin. Münbiç'in idaresinine lokal güçlere devredelim. YPG'nin baskısıyla bölgeyi terketmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin de bu güvenli bölgelere dönmesi.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda. YPG'nin ve rejimin buradaki insanlara zulmettiği BM raporlarına girmiştir. YPG'nin sürekli kalmasına müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Biz bu süreci barışçıl bir şekilde götürülmesi taraftarıyız ama Türkiye'ye bu kadar yakın bir bölgede terörist yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz.



DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti. Biz başından beri şunu söylüyoruz. YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil. YPG'nin içinde bildiğiniz gibi çok değişik unsurlar var. Bizim yegane hedefimiz terörle mücadele, teröristle mücadele. Onun dışında bizim Arapları, Kürtleri hedef almak gibi bir amacımız söz konusu değil.



GÜVENLİ BÖLGE PLANI



Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin. Taktik ve teknik bakımdan bakıldığında orası 440 kilometre uzunluğunda talep ettiğimiz derinlik ise 30-40 kilometre. Burada 13 kilometrekarelik bir alan oluşuyor. Buranın 300-400 kişiyle kontrolü mümkün değil. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, Türkiye'nin amacı güvenlik.



Örgüt droneların bir kısmını kendi üretiyor ama yurtdışı desteği olmadan bunu sürdürmeleri mümkün değil. Bunu izliyoruz ve takip ediyoruz. İstihbaratımız bu durumu takip ediyor.



Biz planlarımızı hazırladık ancak şimdilik barışçıl bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Eğer olmazsa daha önce olduğu gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bunu da gerekirse yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. ABD ile mutabakat sağlanmasına gayret ediyoruz. Bunun altını bir daha çiziyorum orada hiçbir şekilde Kürt kardeşimize mücadelemiz söz konusu değil. Bu tamamen yalandır, yanlıştır. Bizim tek hedefimiz var teröristler.



Biz bir şekilde teröristleri etkisiz hale getireceğiz ama asıl problem bunların yurtdışındaki hamileri.



Bu alanın güvenliğini temin edebiliriz.







YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Yeni askerlik sistemi gerçekten üzerinde çok çalıştığımız ve olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Burada öncelikle risk tehdit ve tehlikelere karşı TSK'nın caydırıcılığına halel getirmeyecek şekilde ve gençlerimizi engellemeyecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Bunun kalıcı olmasına gayret gösterdik. Büyük ölçüde bunun modern, öngörülebilir, sürdürülebilir, TSK'nın caydırıcılığına katkı sağlayacak bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.



En önemli parçalar şunlar bir yükümlü kaynağımız var. Takriben her sene 700 bin gencimiz askerlik çağına geliyor.



Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında aharçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.



