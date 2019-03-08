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İngiltere uzayda yaşam aramaya başlıyor!

İngiliz hükümeti, uzayda yaşam ve Dünya benzeri bir gezegen arayan Plato isimli proje için 25 milyon sterlin kaynak ayırdı.

Dünya / 08 Mart 2019 Cuma 17:29
İngiltere uzayda yaşam aramaya başlıyor!

ABD ve Rusya'nın uzay keşfi için yürüttüğü çabaların aksine İngiltere'nin bu alanda öncü olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak İngiliz hükümetinin desteklediği bir proje bu durumu değiştirebilir.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Britanya Uzay Ajansı dünya dışındaki yaşamı araştırmak için 25 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdı. Plato ismi verilen proje kapsamında, dünyaya yakın 1 milyondan fazla yıldız sistemi konuşlandırılacak 26 teleskop ve kamerayla izlenecek.

Projeye öncülük eden bilim adamları, bir yıldızda gözlemlenebilecek ani parlaklık düşüşlerine bakacak. Zira bu durum o yıldızın bir gezegenin yörüngesine oturması anlamına gelebiliyor. Böyle bir durumda ise o gezegende yaşamın sürdürülebileceği sıcaklıkların oluşup oluşmadığını inceleyecek.

Araştırmanın son bölümünde bilim insanları, gezegenin atmosferinde bulunan gazlara ve kimyasal yapıya odaklanacak.

Telegraph'a konuşan İngiltere Bilim Bakanı Chris Skidmore, "Dünya benzeri gezegenleri keşfetmeye çalışmak bizi dünya dışı yaşamın varlığıyla ilgili soruları cevaplamaya götürebilir. Gün itibariyle, astronotlar, güneş sisteminin ötesinde 3 bin gezegen keşfetti ancak boyut ve bizimkine benzer bir güneşe yakınlık bakımından Dünya'ya benzer bir yer henüz bulunamadı. Bunlar tabi ki, hayatın gelişebilmesi için önemli."

Bilim AdamlarıPlatoİngiltereBritanyaRusya


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