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Herkes onu konuşuyor! 2 milyon TL kaybetti

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği “7615536” numaralı tam biletin İstanbul Üsküdar’daki bir seyyar bayide satıldığı ortaya çıkmıştı. Talihli, aradan 2 ay geçmesine rağmen ikramiyesini almadı.

Güncel / 08 Mart 2019 Cuma 09:50
Herkes onu konuşuyor! 2 milyon TL kaybetti

Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen ikramiyenin alınmamasıyla talihli büyük ekonomik kayıp yaşadı. İkramiyenin isabet ettiği 1 Ocak 2019'da altının gram fiyatı 217.80 TL seviyelerindeydi. Altın, 7 Mart itibarıyla 224 TL oldu. 1 Ocak'ta ikramiye tutarıyla 321 kilo 395 gram altın alınırken, bu miktar bugün 312 kilo 500 grama düştü. Böylece talihli, 8 kilo 824 gram altından oldu. Bu da yaklaşık 2 milyon TL'ye denk geliyor.

2 Ocak itibarıyla dolar 5.38 TL'den işlem görüyordu. Dün itibarıyla ise dolar 5.42 oldu. Bu hesaba göre, yılbaşı talihlisinin 100 bin dolar kaybı oldu. Talihli bir yıl içinde ikramiyesini almazsa, 70 milyon TL Hazine'ye geçecek.

DolarGram AltınYılbaşı


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