Milyonlarca insanın hayallerini süsleyen ikramiyenin alınmamasıyla talihli büyük ekonomik kayıp yaşadı. İkramiyenin isabet ettiği 1 Ocak 2019'da altının gram fiyatı 217.80 TL seviyelerindeydi. Altın, 7 Mart itibarıyla 224 TL oldu. 1 Ocak'ta ikramiye tutarıyla 321 kilo 395 gram altın alınırken, bu miktar bugün 312 kilo 500 grama düştü. Böylece talihli, 8 kilo 824 gram altından oldu. Bu da yaklaşık 2 milyon TL'ye denk geliyor.



2 Ocak itibarıyla dolar 5.38 TL'den işlem görüyordu. Dün itibarıyla ise dolar 5.42 oldu. Bu hesaba göre, yılbaşı talihlisinin 100 bin dolar kaybı oldu. Talihli bir yıl içinde ikramiyesini almazsa, 70 milyon TL Hazine'ye geçecek.