Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres İle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. Kaynak : AA

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