Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres İle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı Görüşmede, HindistanPakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı. Kaynak : AA