CHP kulislerinde ne konuşuluyor?

31 Mart seçimleri yaklaşırken, partilerin kamuoyu yoklamaları ve anketler bazı illerde seçimin çekişmeli geçeceğini gözler önüne seriyor.



O illerde siyasi partilerin çalışmaları sürerken Gazeteci Emin Pazarcı CHP kulislerinin nabzını tuttu.



HANGİ İLLER KAYBEDİLİYOR?



CHP kulislerinde bir çok ilin kaybedileceğinin konuşulduğunu yazan Pazarcı şunları aktardı;



Peki, gerçekte neler oluyor? CHP'nin kapalı kapıları ardında neler konuşuluyor?



Kırklareli'nden başlayayım. CHP'lilere bakılırsa Kırklareli kaybediliyor. CHP, mevcut Belediye Başkanı Kesimoğlu'nu aday göstermedi. O da seçime bağımsız giriyor. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Derya Bulut'un ipi göğüsleyeceği, Mehmet Kesimoğlu'nun 2, CHP adayının ise ancak 3. olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Eskişehir'e “şimdiden kaybedildi” gözüyle bakılıyor. Zaten Belediye Meclisi'nde çoğunluk Ak Parti'deydi. Bu seçimde Yılmaz Büyükerşen'in de koltuğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor. CHP'liler bile Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Adayı Burhan Sakallı için “banko” diyor. CHP, Muğla'da ciddi hatalar yaptı. O yüzden Muğla'yı da kaybedecek. CHP'nin mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Osman Gürün, bütün ilçe belediye başkanları ile sürtüştü. Marmaris'te Ali Acar'ı aday yaptırmadı; Acar, DSP'den aday oldu. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un önünü kesmek istedi; o da Muğla'da DP Büyükşehir Adayı olarak karşısına çıktı. Aday gösterilmeyen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi aynı şekilde, Muğla'dan bağımsız aday oldu. Aday yapılmayan Ortaca Belediye Başkanı da DP'ye geçip, Osman Gürün'e savaş açtı. CHP'nin bu şartlarda Muğla'da kazanması mümkün değil. Muğla Büyükşehir Belediyesi, böylece Cumhur İttifakı'nın Adayı Ak Partili Mehmet Nil Hıdır'a hediye edildi.



Devam edelim…



CHP, Denizli'de aday göstermedi, başkanlığı İyi Parti'ye bıraktı. Ancak, CHP oylarının İyi Parti'ye gitmediği söyleniyor. Burdur riskli, Zonguldak'ta CHP adayı dağınıklığı toparlayamıyor. Giresun ve Sinop'ta da CHP açısından sıkıntılar yaşanıyor. Hatay'da ise, ancak HDP blok oy verirse, CHP durumu kurtarıyor.



Çok önemli bir bilgi daha: İzmir'de Ak Parti'nin iki belediye başkanlığı vardı. CHP'liler, bu seçimde o sayının 6'ya çıkma ihtimalini konuşuyorlar. İstanbul'da Maltepe, Ankara'da da Yenimahalle'den gelecek sonuçlardan ciddi şekilde korkuluyor.



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