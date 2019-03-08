Çalışan anneye büyük destek

Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduğunda devlet maddi destek sağlıyor. Ayrıca çocuk sahibi kadınların iş hayatında istihdamını artırmak için de uygun koşullar sağlanmaya devam ediliyor. Çocuklu annelerin mevcut işlerine devam etmesi ya da yeni bir işe girip çalışabilmesini desteklemek adına, bu kapsamda devlet tarafından annelere birçok ödeme yapılıyor.



YARIM GÜN ÇALIŞMA YARDIMI



İş dünyasındaki anneler, doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Tüm ödemeleri alan annenin eline geçen para en az 9 bin 385 lirayı buluyor.



BİRÇOK DESTEK VERİLİYOR



Annelere yapılan başlıca ödemeler; 'çocuk parası', 'doğum yardımı', 'süt ve emzirme parası' ve 'yarım gün çalışma parası' olarak öne çıkıyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru, Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var.







SÜT PARASI KATKISI VAR



Doğum yapan kadınlara 178 lira 'emzirme ödeneği' (süt parası) veriliyor. Bu para, çalışan, çalışmayan her anne için ödeniyor. Anne sigortalı değil ise para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var.



DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ YAPILIYOR



Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme, 6 bin 367 lira. Para annenin adına açılan banka hesabına yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edebilirsiniz.







KURSA KATILANA 80 TL



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmak isteyen anneleri desteklemek için 'İş'te Anne Projesi'ni başlatmıştı. İŞKUR destekli proje kapsamında, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılanlara, 2018'de günlük 70 lira ödeme yapılıyordu. Dün açıklanan müjdeli haberle birlikte, bu miktarın 2019 yılı için 80 liraya çıkarıldığı bildirildi. Kaynak : Güneş