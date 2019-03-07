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Mobil uygulama ile anında sorgulama

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen mobil zabıta uygulaması ile artık zabıta ekipleri, ruhsat sorgulaması, güzergâh izni gibi konuları sahada yapıp, zamandan kazanıyor.

Teknoloji / 07 Mart 2019 Perşembe 11:09
Mobil uygulama ile anında sorgulama

Gelişen teknolojiye paralel olarak akıllı belediyecilik uygulamalarını tüm birimlerde yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de mobil zabıta uygulamasını devreye aldı. Zabıta ekiplerinin sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlaması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen mobil zabıta uygulaması ile; zabıta ekipleri sahada iken toplu taşıma araçlarının ruhsat sorgulamalarını, güzergâh izinlerini, araç borç bilgilerini görüntüleyip, denetim işlemini daha seri yapabiliyor. Hazırlanan mobil uygulama belediyenin mevcut e-belediye uygulaması ile entegre çalışarak araç ve sürücü bilgilerine ulaşabilmekte ve gerektiğinde de mobil cihaz üzerinden anında arama yapılabiliyor. Böylece sahada tespit edilen bir durumda, zabıta merkezine gidilmesi, merkezin aranması gibi ayrıca bir işlem yapılmasına gerek kalmadan sorun yerinde ve anında çözülebiliyor.

Kağıttan tasarruf sağlayarak, çevreci, yenilikçi ve gelişmeye açık bu anlayış ile hizmet kalitesinin en üst seviyeye getirilmesi amaçlanan mobil zabıta uygulaması, gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek. Kaynak : İHA

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