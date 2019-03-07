Mobil uygulama ile anında sorgulama

Gelişen teknolojiye paralel olarak akıllı belediyecilik uygulamalarını tüm birimlerde yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de mobil zabıta uygulamasını devreye aldı. Zabıta ekiplerinin sahada kesintisiz ve aracısız hizmet sağlaması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen mobil zabıta uygulaması ile; zabıta ekipleri sahada iken toplu taşıma araçlarının ruhsat sorgulamalarını, güzergâh izinlerini, araç borç bilgilerini görüntüleyip, denetim işlemini daha seri yapabiliyor. Hazırlanan mobil uygulama belediyenin mevcut e-belediye uygulaması ile entegre çalışarak araç ve sürücü bilgilerine ulaşabilmekte ve gerektiğinde de mobil cihaz üzerinden anında arama yapılabiliyor. Böylece sahada tespit edilen bir durumda, zabıta merkezine gidilmesi, merkezin aranması gibi ayrıca bir işlem yapılmasına gerek kalmadan sorun yerinde ve anında çözülebiliyor.



Kağıttan tasarruf sağlayarak, çevreci, yenilikçi ve gelişmeye açık bu anlayış ile hizmet kalitesinin en üst seviyeye getirilmesi amaçlanan mobil zabıta uygulaması, gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.