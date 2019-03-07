Jandarmadan 'Yeşil Reçete' operasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.