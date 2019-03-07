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Jandarmadan 'Yeşil Reçete' operasyonu: 30 gözaltı

Jandarma ekiplerinin Kayseri merkezde 7 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen eczacılar ve doktorlar gözaltına alındı.

3. Sayfa / 07 Mart 2019 Perşembe 09:57
Jandarmadan 'Yeşil Reçete' operasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında eczacılar ve doktorların bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların yeşil reçete ile alınabilen uyuşturucu ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : İHA

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