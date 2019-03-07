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Freni boşalan kamyon eve girdi

Sultangazi’de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.

3. Sayfa / 07 Mart 2019 Perşembe 13:59
Freni boşalan kamyon eve girdi
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Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı. 


Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaynak : İHA
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