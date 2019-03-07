Freni boşalan kamyon eve girdi

Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı.



Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.





Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi 'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.