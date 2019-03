Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na YPG tepkisi

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “YPG, bize mi saldıracak? Yöneticilerin beka sorunu var, Türkiye'nin beka sorunu yok” sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en önemli sorununun beka sorunu ile birlikte muhalefet sorunu olduğunu söyledi.



Erdoğan, “YPG-PYD'yi beka sorunun bir tarafı olduğunu göremiyorsa bir ana muhalefetin başı, beka sorunu nedir bunu tanımlamaktan uzaktır” diye konuştu.



YPG-PYD'ye gelen silahları hatırlatan Erdoğan, terör örgütünün bu silahları Türkiye'ye karşı kullandığını belirterek, ”Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Bay Kemal'e sorarsanız PKK'da zaten terör örgütü değil. Hala Kandil'den şuandaki ittifaka her türlü destek verilirken, sen kalkıp ta bunu anlamıyorsan biz sana ne diyelim. Şuanda CHP-İYİ Parti Doğu ve Güneydoğu'da bir miting dahi yapamıyorlar. Terör örgütünün desteklediği HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler. Ama biz her yerde varız” şeklinde konuştu.



Kayyum açıklamasını tekrarlayan Erdoğan, “31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşandığı anda biz bu işi yargıya götürür, anında kayyumlar için yolu açarız” ifadelerini kullanarak kayyumların çalışmalarını anlattı.



“BU KADIN ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ”



Meral Akşehir'in “Cumhurbaşkanı'nın ‘terörist' dediği Denizlililer nasılsınız?” ifadelerini kullandığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Bu kadın şirazesinden çıkmış. Bunlar birbirleri ile ortak oldular ya, bir yerinden kapacak. Bay Kemal yalancı, bu da ondan yalanı kaptı. O ne diyorsa o da onu söylüyor” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Meral Hanım Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral Hanım istikamet üzere yaşan birisi değildir, istikametini birçok kere kaybetmiştir, o da yalancıdır. Meral Hanım, Tayip Erdoğan halkına ‘terörist' diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Maalesef HDP'li olup da şuanda terör örgütünün uşaklığını yapanların yönettiği HDP'ye, onun başındakilere birçoğu, adam kalkıyor ‘Kürdistan'da HDP, batı da AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz' diyor. Hey Meral Hanım Türkiye'de ‘Kürdistan' diye bir bölge var mı? Sen bunu nasıl kabul edersin? Bir taraftan ‘böyle bir şey yok' diyeceksin, ‘Kürdistan' diyenlerle el ele omuz omuza olacaksın. Erdoğan ne diyor, Türkiye'de Kürdistan yok. Eğer sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var, buyur Kürdistan'a git. Benim dediğim bu. Ben HDP'ye oy verenlere nerede ‘terörist' demişim ispat etsinler, ispat ettikleri anda ne gerekiyorsa yaparım. Biz asla seçmene böyle bir yakıştırmayı hiçbir yerde yapmadık, kaldı ki Kandil ve Pennsylvania destekli bir zillet ittifakı ile karşı karşıyayız. Kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yapmaktalar. Nitekim bugün Denizli mitingi, ikisinin birlikte yaptığı mitingdir, burada da yalan makinesi devreye girmiştir” açıklamasında bulundu.



“MANİPÜLASYON ÇOK İLERİ, SİPARİŞ ÜZERE ANKETLER YAPILIYOR”



“Neden anketlere güvenmiyorsunuz?” sorusuna cevap veren Erdoğan, “Bazı anketlerin manipülasyon için kullandığına şahit oluyoruz. Biz tabi ki çalışmalarımızı yönlendirmek için yine anketler yapıyoruz. Ama bu anketleri biz kendimiz yapıyoruz. Manipülasyon çok ileri, sipariş üzere anketler yapılıyor. Biz şimdi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sadece bize ait, paylaşmıyoruz. Bana göre en sağlıklısı meydanların dili” dedi.



Meydanlarda yaptıklarını ve yapacaklarını anlattığını belirten Erdoğan, seçimin ne kadar önemli olduğunu seçmenlere anlatmaya çalıştığının altını çizdi. Erdoğan, “Ben Bay Kemal gibi konuşmuyorum, Bay Kemal'e soruyor, ‘İnce'yi neden aday yapmadınız?' diyor, ‘onun belediyecilik geçmişi yok, tecrübesi yok' diyor. Lafa bak, sanki kendisinin belediyecilik geçmişi vardı İstanbul'a Büyükşehir Belediye başkan adayı yapıldığı zaman. Onun için Kağıthane'ye ‘Kağıttepe' dedi.



Kılıçdaroğlu nasıl aday belirlenir, bunu da bilmekten bihaber” diye konuştu.



“BU İŞİ PAZARA KADAR DEĞİL, İNŞALLAH MEZARA KADAR GÖTÜRÜRÜZ”



AK Parti ve MHP seçmeninin ittifak oluşturup oluşturmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “İlk zamanlar biraz sıkıntı vardı, günler geçtikçe gittiğim illerde özellikle MHP'li arkadaşlarımla benim partimin mensuplarını bir arada görüyorum. Biz Cumhur İttifakı'nı ayaküstü bir operasyon ile yapmadık. Bunu 15 Temmuz ile yaptık” dedi.



Devlet Bahçeli'nin ‘devlet ebet müddet' anlayışına ve Yenikapı ruhuna ciddi manada sahip çıktığını söyleyen Erdoğan, “Bu işi pazara kadar değil, inşallah mezara kadar götürürüz. Bu birliktelik taban tarafından benimsenmiş uzun vadeli bir birlikteliktir” şeklinde konuştu.



“BUNLARA BİZİM AF DİYE BİR ŞEYİMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”



PKK ve FETÖ ile mücadelede gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Kandil'e 12-13-14 yaşındaki kızlar kaçırılıyor. Irak'ta Mahmur kamplarında eğitiliyor. Başlarına kaldıramaz hale geldiler, hiçbir teröriste nefes aldırmayacağız. En küçük bir terör tehdidi kalmayana kadar, bütün PKK'lılar temizlenene kadar mücadelemizi durdurmadan devam edeceğiz. PKK'ya katılım şuanda en düşük seviyelerde” ifadelerini kullandı.



Adana Mutabakatının ne olduğunu anlatan Erdoğan, “Türkiye olarak biz Suriye'ye bu teröristleri kovalamak için girdik” dedi.



Amerika'nın “Kürtleri vurmayın” gibi bir yaklaşımı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı savaşın Kürtlerle değil, terör örgütü ile olduğunun altını bir kere daha çizdi.



FETÖ mensuplarının kaçacak delik aradıklarını söyleyen Erdoğan, “Yurt dışına kaçanlar oldu, Türkiye'de kendini kamufle etmeye çalışanlar var. Bunlar AK Parti iktidarında bizim yanımızda yer alıp millete darbe vurmaya kalkanlardan birisi olarak FETÖ temayüz etti. Tabi ki yanlışımız oldu. Ne zaman biz bunu anladık ondan sonra da biz bunların üzerine gittik. Bunların bir kısmı içeride, on binler içeride, bir kısmı Amerika'ya, Almanya'ya, bir kısmı daha değişik yerlerde. Samimi olan devlet başkanları bunları yakaladıkça bize teslim ediyorlar. Bunlara bizim af diye bir şeyimiz söz konusu olamaz. İster ByLock ile haberleşsinler, ister duman ile haberleşsinler yaptıkları yanlarına kalmayacak” diye konuştu.



FETÖ'ye 2107 yılında 31 bin 19, 2018'de 23 bin 521 bin operasyon düzenlendiğini söyleyen Erdoğan, “2017-2018 toplamında 122 bin 562 gözaltı yapıldı, 34 bin 10 kişi tutuklandı. 2019 yılında ise 3 bin 306 operasyon yapıldı, 7 bin 416 gözaltı, bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti. Bunların meşhur bir tane ahlaksızı vardı, yargı bunu adli kontrol ile serbest bıraktı. Nerede bu adam? Nasıl sen bunu kalkıp ta adli kontrol ile serbest bırakırsın? Açık söylüyorum, Adil Öksüz. Aynı şekilde Can Dündar olayı, 5 yıla mahkumiyeti söz konusu, adli kontrolle serbest bırakıyorlar, bıraktığı gün kaçıp gitti. Bu adam vatan haini. Türkiye düşmanları bunları bağırlarına basıyorlar. Bunlardan bizim ders çıkarmamız lazım. Zaman gazetesinin başındaki adam da öyle” ifadelerini kullandı.



“BU ADAMLAR SİYASET CAHİLİ”



CHP'li bazı yöneticilerin söylemleri ve 31 Mart seçimleri öncesinde 15 Temmuz benzeri bir girişim ile ilgili dedikoduların sorulması üzerine Erdoğan, “Bunları ne ciddiye alın ne de konuşun. Bunları konuşmanız halinde böyle bir şey varmış hali eser. Bu adamlar siyaset cahili. Bu adamların sırtında küfe yok. Bunlar nereyi yönettiler de böyle bir şey konuşuyorlar. Bugün biz 15 Temmuz'a göre her birimi ile çok daha güçlü bir kuvvetiz. İstedikleri kirli tezgahı kursunlar, kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var. Mavi Deniz Tatbikatı var, 120 gemimiz bu denizlerde tatbikatını yaptı, Yunanlılar baya bu işten ürkmüşler. Biz size karşı yapmadık ki, biz tatbikat yapmayacak mıyız? Tatbikat bitti, şimdi limanları dolaşıyorlar, bu seferde Yunanlıların aklı başına geldi, onlar da malum adalarda kendilerine göre tatbikatlar yapıyorlar. Bizim öyle bir korkumuz yok. Ama her an hazırlıklıyız” dedi.



“BİZ PARTİMİZİ KURARKEN BİZİ DE SATTI BU KADIN”



Terörle gelinen mücadele bağlamında savunma sanayinde yerli ve milli üretimlerden bahseden ve bunlardan bazılarının rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bay Kemal bundan rahatsız. Başka kim rahatsız, HDP rahatsız. Bugün Denizli konuşmasında bakıyorum ki, Meral Hanım da bundan rahatsız. Biz bu mücadeleyi teröristlere karşı veriyoruz. Hani sen milliyetçiydin, Ülkücüydün, ne oldu sana? Bir anda istikametini kaybettin, önce bir kendine gel. Biz partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Biranda ortadan kayboldu. Benimle beraber partimizi kurarken belli yerlere geldi, ondan sonra Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu... Bunlara güven olmaz. Bunlarla bir yere varılmaz” diye konuştu.



“GELİN BUNLARI BİZE VERİN, BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ BİZ BUNLARLA SAĞLAYALIM”



ABD tarafından terör örgütüne verilen silahların toplanması ve ABD'nin bölgeden çekilmesi noktasında gelinen noktayı anlatan Erdoğan, “Bu silahlar kime teslim edilecek? Türkiye'ye mi teslim edilecek veya kendileri mi alıp götürecekler? Gelin bunları bize verin, bölgenin güvenliğini biz bunlarla sağlayalım. Biz Amerika'nın Suriye'den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz. Şuanda henüz bu adımlar atılmış değil. Amerika bu silahları kendisi alıp gidecekse malıdır alıp götürsün. Kendisi götürmeyecekse versin bize. Gerekirse otururuz masaya pazarlığımızı yaparız, işimize yarayanın verir parasını alırız. Teröriste bunu parasız veriyor, biz bunların bir çoğunu kendilerinden paramızla istediğimiz halde bize vermediler” şeklinde konuştu.



“BÖYLE BİR YANLIŞ ADIM ATILMASINI DOĞRU BULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”



Amerika karşılıklı ticaret alış verişlerinde getirilen vergi uygulamasını da değerlendiren Erdoğan, “Ben bunu duyunca arkadaşlarım gerekli cevapları verdiler. Ben bunu sağlıklı ve samimi bulmuyorum. Bir taraftan biz Sayın Trump ile 75 milyar dolarlık hedef koyacağız, sonra damadını Türkiye'ye göndereceksin, ‘ekonomik ilişkileri görüşelim' diyeceksin arkasından bunun olması düşündürücü. Bunlar yakışıklı şeyler değil. Böyle bir yanlış adım atılmasını doğru bulmamız mümkün değil. Bu tür şeyler son zamanlarda ABD ile Türkiye arasında oluyor. Türkiye kendine göre her türlü tedbirini alıyor. Bizi kimse böyle şeylerle terbiye etmeye kalkmasın, bu tür terbiye etme metodlarına karşı bağışıklığımız var” ifadelerini kullandı.



“BUNU 81 VİLAYETİMİZE YAYARIZ”



Tanzim satışlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz bu konu ile ilgili olarak 31 Mart'a kadar bu iş yoluna girmezse Türkiye'de önemli iki kuruluş var, bunlarla masaya otururuz, bunu 81 vilayetimize yayarız. Bazı marketler diyor ki, ‘bize darbe vuruldu' Ne darbesi vuruldu? Siz bir çocuk bezinde dahi rakamları bire beş, dövize bağlantılı artıracak olursanız biz o alana da gireriz. Mahalle aralarındaki küçük marketlerle anlaşma yoluna gideriz ve şuandaki fiyatların çok altına düşerek bu adımı atarız. Benim vatandaşıma ucuza sağlıklı ürün getirme devletin görevidir. Biz bunu yaptığımız anda benim vatandaşımın huzuru yerine gelecektir. Ucuz et noktasında piyasaları ciddi manada kontrol altında tutuyoruz” açıklamasında bulundu.



“EY CHP, İSTESEN DE İSTEMESEN DE BİZ UZAYA ÇIKACAĞIZ”



CHP'nin Uzay Ajansı ile ilgili Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. Bu adımı atacağız. Biz bu yarışı yapacağız. İnşallah o günleri de göreceğiz. Benim milletimin CHP'ye gönül verenler de dahil olmaz üzere bir şeyi bilmesi lazım, bunların dış politikada ihaneti var, petrol arama işi kolay iş değil. Biz eskiden gemimiz yoktu, ne arama ne sondaj olmadığı için biz uluslararası bazı şirketlerle bunu yapabilir miyiz diye Karadeniz'de onlarla adım atıyorduk. Petrol işi kolay bir şey değil. Bizim şimdi arama var, sondaj gemimiz var. Bu tür harcamalar 50'de olacak, 100'de olacak. Yakaladığın anda bu tür harcamaları sana iade eder. CHP'nin zihniyetinde bunlar yok. Biz o bölgede araştırma yapan ülkelerle de görüşmelerimiz var. Onlarla böyle bir imkanı yakalarsak onu da deneyeceğiz. Biz dünyanın 16 derin sondaj gemisini çok uygun fiyatlarla aldık. CHP bu çalışmalardan bile maalesef rahatsız oldu. Bu gemilerimizin zamanla başka ülkelere de kiralanması mümkün olacak” dedi.



“TAKSİTLER BİR TANESİNDE 336 LİRA, BİRİSİNDE 700 CİVARINDA”



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ ile hazırladığı 50 bin konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Vatandaşlarımızla birlikte bütün paydaşların bu fırsatı ranta çevirmeden bu konuya yaklaşması gerekiyor. Taksitler bir tanesinde 336 lira, birisinde 700 civarında. Kira öder gibi taksit ödeyeceksin. Süre 15-20 yıl. Mahalle esaslı, aile mefhumunu gözeten bir anlayış. Dikey mimaride kaybolan aile mefhumu. Yatay mimari de toprağa yakınsın, mahalle kültürü orada var. Düzenlemede de binalar birbiri ile komşuluk hukukunu güçlü bir şekilde geliştirecekler. Bizim TOKİ'nin yeni projesi hayata geçtiği anda farklı bir ses getirecek” diye konuştu.



“ŞENOL BEYİN MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GELMESİNE SEVİNDİM”



Kampanya döneminde maç seyretme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, Milli Takım Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'e de yeni görevinde başarılar diledi. Erdoğan, “Şenol Beyin Milli Takımın başına gelmesine sevindim. Kendisini tebrik ettim. Biz Şenol Bey ile dünya üçüncülüğünü kazandık. Böyle bir başarısı da var. İşin kökünden geliyor. Ben bu alanda da yerli ve milliye inanıyorum. Ben Şenol Beyin genç kadrolarla bu işi götüreceğinden şüphem yok” şeklinde konuştu.



“KIZLARIMLA BERABER, ANNE KIZLAR BERABERCE BU ÇALIŞMALARDA BAYA ETKİLİ DURUMDALAR”



Eşi Emine Erdoğan'ın kendisine katkısının sorulması üzerine Erdoğan, “Öyle bir soru sordun ki bu bizi ters köşe etti. Hanım siyaseti bizden kaptı. O da adeta bir kampanya kendine göre yürütüyor. Sıfır Atık olayı ile Türkiye'de ele alınması geciken bir konuyu ele aldı. Türkiye'de kadınımızın yeri noktasında da hassasiyetleri çok ileri derecede. Kızlarımla beraber, anne kızlar beraberce bu çalışmalarda baya etkili durumdalar. Bu konudaki hassasiyeti dışarıdan bazı taleplerle karşılaşmasına fırsat veriyor. Kadınlar Günü'nde bir programı var. Ben de Şanlıurfa'da kutlayacağım. Eşimin de bu konulardaki hassasiyeti, siyasi noktadaki destekleri, kızlarımla olan mücadelesi her türlü taktirin üzerindedir” ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA

