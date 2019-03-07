Altaylı'dan Karatay'a davet

Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp spazmının ardından Prof. Dr. Canan Karatay'ı ağır bir şekilde eleştirmişti.



Altaylı, hastalık geçirmesini uyguladığı Karatay Diyetine bağlarken, konuyla ilgili suçlamalarda bulunmuştu.



TELEVİZYONA DAVET ETTİ



Destek olanların yanı sıra, eleştirilere maruz kaldığını yazan Altaylı, Canan Karatay'ı televizyon programına davet etti.



Eleştirilerine köşesinde davet eden Altaylı, şunları yazdı;



Benim önerime düzeyli yanıt veren tek kişi ise Sevgili Canan Karatay.



Canan Hoca bana iki e posta yolladı ve “Canan Karatay, bu konuda bilimsel makale yazmadı, yayını yok” eleştirime yanıt verdi.



Ancak Canan Karatay Hoca'nın yanıtlarında da açık söylemek gerekirse bir bilimsellik bulamadım.



İlk yolladığı şey 2014 yılında Londra'da yapıldığını söylediği bir sunum.



Ancak sunum bir bilimsel toplantıda mı, yoksa bir 5 çayında mı yapılmış bir bilgi yok.



...



Tüm bunlardan sonra Canan Karatay hocamıza çok açık bir teklifim var.



İsterse benim programımda, istemezse başka bir yerde, hatta belki bir üniversite salonunda ve herkese açık bir şekilde bu konudaki uzman hekimlerle karşı karşıya gelip tartışsınlar.



Bu işler sağlık işleri.



Ciddi işler. İnsan hayatı söz konusu.



Eğitimi meçhul, tıp bilgisinin yetersizliği aşikar bir televizyon sonucusu karşısında atıp tutmakla insanların sağlığı ile oynananmaz.



Oturun tartışın.



Millet de faydalansın.



Ölmesinler…



En azından önce dinlesinler…



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel