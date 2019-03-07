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Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti.

Güncel / 07 Mart 2019 Perşembe 10:28
Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin neden aday gösterilmediği yönündeki soruya 'Arkasında başarı yok' demişti.

AHMET HAKAN Tİ'YE ALDI

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada dalga konusu olurken, bir eleştiri de Gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nu ti'ye alırken şunları yazdı;

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adaylarını tespit ederken hep bir “başarı hikâyesi” aradığını söylemiş.

Başarı hikâyesi arayan bir siyasi liderin siyasi yaşamı, mutlaka başarı hikâyeleriyle dopdolu olmalıdır.

Bu hükümden yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstün başarı hikâyelerinden sadece beş taneciğini yazmakla yetiniyorum:

BİRİNCİ BAŞARI HİKÂYESİ: Ülkenin koşulları ne olursa olsun partisinin oyunu milim zıplatamadı ki az buz başarı değildir bu!

İKİNCİ BAŞARI HİKÂYESİ: Millet alternatife susamış olsa da... Adı asla akla gelmedi, gelmiyor ki bu muazzam bir başarıdır!

ÜÇÜNCÜ BAŞARI HİKÂYESİ: Her seçim yenilgisinde koltuğunu çok daha güçlü bir şekilde koruyabildi ki tarihte eşi benzeri yoktur!

DÖRDÜNCÜ BAŞARI HİKÂYESİ: Hiçbir seçim gecesini mutlu, umutlu ve gülümseyerek geçiremedi ki egale edilmesi güç bir rekordur bu!

BEŞİNCİ BAŞARI HİKÂYESİ: “Bu iktidarın alternatifi yok” cümlesini, bu milletin zihnine mıh gibi kazıdı ki bunu kendisinden başka kimse başaramazdı!

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TelevizyonKemal KılıçdaroğluUmutluMuharrem İnce


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