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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yaşam / 06 Mart 2019 Çarşamba 08:37
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI ŞEHİRLER

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 16

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

Kaynak : İHA

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