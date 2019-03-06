Ünlü oyuncu Hikmet Karagöz, Taksim'de yürüyen merdivenden düşerek yaralandı

Olay, Beyoğlu Taksim Metrosu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metroya binmek için yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan ünlü oyuncu Hikmet Karagöz bu sırada takılarak düştü. Karagöz, kaşından ve yanağından yaralandı. Daha önce felç geçiren Karagöz ayağa kalkmakta zorlanınca sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, diğer vatandaşların da yardımıyla hava alması için metro istasyonundan dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından ünlü oyuncu ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.