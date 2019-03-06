PKK'nın Kuzey Irak'taki silah depoları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta Zap, Avaşin-Basyan ve Harkuk'a düzenlenen hava harekatında PKK'nın silah depolarının imha edildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.