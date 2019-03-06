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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik yapmayarak sabit bıraktı.

Ekonomi / 06 Mart 2019 Çarşamba 14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını yaptı.

Banka beklendiği gibi politika faizini yüzde 24'te bıraktı.

Merkez Bankası, 16 Ocak'taki toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

EnflasyonPolitikaMerkez Bankası


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