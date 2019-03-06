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Hillary Clinton başkanlıktan vazgeçti

2016’da Demokrat Parti’den başkan adayı olan Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Siyaset / 06 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Hillary Clinton başkanlıktan vazgeçti

2016 senesinde Demokrat Parti adına Başkanlık seçimlerinde yarışan ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2020 senesinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. ABD basınına açıklamalarda bulunan Clinton, “Aday olmayacağım ama konuşmaya, çalışmaya ve inandığım şeyleri savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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