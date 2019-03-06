Erhan Nacar iddialara cevap verdi

Çocuk Koruma Derneği Başkanı olan Erhan Nacar hakkında 8 yaşındaki oğlunu istismar ettiği yönünde haberler çıktı.



Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Erhan Nacar ve şikayette bulunduğu iddia edilen eski eşi Kübra Çamözü çıkan haberlere cevap verdi.



'SALDIRIYA MARUZ KALIYORUZ'



Açıklamalarla haberin alakasının olmadığını söyleyen Nacar 'Oğlum tarafından bir saldırıya maruz kalıyoruz. Haberi yapan kişi hakkında zaten aynı anda Kübra hanımla beraber dava açacağız. Çocuğun açıklamalarıyla yapılan haberin hiç alakası yok. Dolayısıyla benim evladım, benim yavrum, ben bir babayım. Bu bir vahşettir, bu bir cinayettir, o benim evladım, o benim yavrum. Hangi baba bunu yapabilir. Bu kalemi tutuyorsanız, elini vicdanına koyayarak yazsın. Beni karalayabilirler ama benim üzerimden benim aileme benim çocuğuma benim ayrıldığım hanımefendiye benim üzerimden kimse vuramaz.' dedi.







GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILDI'



Erhan Nacar'ın eski eşi ise konunun farklı yansıtıldığını ifade ederken 'Habere söz konusu olan olay çok farklı yansıtılmış Çocuğumun sosyal medyada izlediği şeylerden etkilenerek bize yansıttığı bir durumdur. O durumla ilgili de gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Konuyu bu durumda gündeme getiren kurum ve kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.' diye konuştu.



Haberin aslının ne olduğunu soran Ece Erken tatmin edici bir cevap alamayınca gergin anlar yaşandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel