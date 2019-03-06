USD (Alış - Satış) : 5,37 - 5,38 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Doğu Anadolu buz tuttu: Kars eksi 20

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Kars’ta ölçükdü.

Yaşam / 06 Mart 2019 Çarşamba 09:40
Doğu Anadolu buz tuttu: Kars eksi 20
Video için tıklayın

Kars’ta etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, bahçelerin demir korkulukları dondu. Vatandaşlar ise sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

Yurdun her yerinde güneş etkili olurken, Kars’ta kışın yaşandığını ifade eden Tugay Çintesun, "Yurdun her yerinde güneş ışıkları varken bizde her yer buz, donuyoruz. Bir an önce Kars’a baharın gelmesini bekliyoruz. Alışık olduğumuz bir durum, Kars mevsim normallerinin üzerinde kar aldı. Şu anda buzlanma devam ediyor" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, evlerin kapı kolları dondu. İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı