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Cezaevinde kavga kanlı bitti! 1 şehit

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, uzman çavuşu bıçaklayarak şehit etti.

3. Sayfa / 06 Mart 2019 Çarşamba 13:19
Cezaevinde kavga kanlı bitti! 1 şehit
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Olay bugün saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Açık görüş ziyaret kabul yerinde görevli Uzman Çavuş H.Ç.K ile cezaevinde görevli şoför F.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.D. eline geçirdiği bıçakla, Uzman Çavuş H.Ç.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da bıçakla intihara teşebbüste bulunan zanlı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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