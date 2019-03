Alfa Romeo'dan elektrikli SUV konsepti

Alfa Romeo, 89'uncu kez düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda SUV pazarında dengeleri değiştirecek yeni bir konsept otomobili gün yüzüne çıkardı. Markanın ilk plug-in hybrid otomobili ve ilk orta sınıf SUV modeli olan Tonale konsepti, günümüzün en hızlı büyüyen segmentlerinden olan SUV pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.



Alfa Romeo açıklamasına göre, marka, bu yıl 89'uncusu düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tüm dikkatleri üzerine çekecek yeni SUV konseptini tanıttı. Stelvio ile SUV pazarında önemli bir başarı elde eden marka, Tonale isimli konsepti ile orta sınıf SUV segmentine giriş yapacağına işaret ediyor.



Tasarım özellikleri ve yüksek sürüş keyfi vaat etmesiyle öne çıkan konseptin, aynı zamanda markanın ilk seri üretim plug-in hybrid modeli olması planlanıyor.



- Maksimum sürüş keyfi hedefleniyor



Kompakt boyutları,tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü benzersiz modern çizgileri taşıyan Tonale konsepti, İtalyan markanın mirasının ve yeni beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor. Alfa Romeo'nun manifestosuna uyguna olarak, araçtaki her detayın sürücünün ihtiyaçlarına göre tasarlandığı konseptte, ergonomi, yüksek kaliteli malzemeler ve hepsinden önemlisi eşsiz bir dinamizm sayesinde maksimum sürüş keyfi hedefleniyor.



Tonale, Alfa Romeo'nun zengin tarihi ile eş anlamlı birçok tasarım unsurunu da hatırlatıyor. 1960'ların ikonik modeli 33 Stradale'deki jantlara atıfta bulunan dairesel tasarımı ile dinamizmi yansıtan 21 inç jantlar bu unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Tonale'de, konseptin özgün jant tasarımına uygun, Pirelli tarafından özel olarak geliştirilen lastikler kullanılıyor.



Alfa Romeo Tonale'nin ön tasarımında markanın imzası olan üçgen ızgarayı tamamlayacak şekilde Brera ve SZ modellerinden esinlenerek yerleştirilen 3+3 far tasarımı dikkati çekiyor. Tasarımında Disco Volante Spider ve Duetto'dan da ilham alan cesur çizgilere sahip Tonale'nin el işçiliği ve değerli malzemeler kullanılarak hazırlanan kabininde ise sürücü odaklı tasarım öne çıkıyor.



Konsept otomobilin, 4 kişi için cömert bir yaşam alanı sunan iç mekanında Alcantara'nın sıcaklığı ve alüminyumun soğukluğu ile mükemmel bir zıtlık yakalanıyor. Tonale konsepti, bir yandan sportif sürüş keyfini ön planda tutarken bir yandan da sürücüyü dış dünyaya bağlayan, konforlu ve dinamik bir kullanıcı deneyimi sağlamak için en yüksek teknoloji standartlarıyla tasarlandığının altını çiziyor.



Tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge tablosu ve 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranıyla donatılan Tonale konsept, 'Alfista' ve 'Paddock' özellikleriyle de benzersiz bir bağlanabilirlik fonksiyonu vadediyor.



Alfa Romeo'nun orta sınıf SUV segmentindeki ilk ürünü olarak dikkat çeken Tonale konsept, markanın özünden taviz vermeden elektrifikasyonu sportif sürüş dinamikleri ve Alfa Romeo stili ile buluşturmaya hazırlanıyor. Otomobilin arkasında konumlandırılan elektrikli motor sürüş keyfini iyileştirmek ve mükemmel sürüş dinamiğine erişebilmek için yeni çözümler sunuyor. MiTo, 4C, Giulia ve Stelvio'da kullanılan sürüş modu DNA'nın en güncel versiyonu da Tonale'de bu modele özgü fonksiyonlar ile yer alıyor.



Tonale'deki 'Dinamik' sürüş modu, her iki motordan maksimum güç elde edilmesini sağlayarak sürüş keyfini garanti ederken, dokunmatik bilgi-eğlence ekranında gaz, fren, direksiyon tepkilerini geliştiren E-mozione butonuna da yer veriyor.



'Natural', yani 'Doğal' mod, en iyi performans optimizasyonunu otomobilin hem elektrikli hem de içten yanmalı motorları arasındaki dengeyi otomatik olarak sağlayarak yakalıyor. Böylece sürüş keyfinden ödün vermeden enerji ve yakıt tasarrufu sağlayan verimli bir kullanım vaad ediyor.



'Advanced E', yani 'Gelişmiş Verimlilik' modu ise otomobil tamamen elektrikli sürüş seçeneğinde kullanılırken maksimum performans sağlanmak amacıyla öne çıkıyor. Konsept otomobil ismini, Alpler'in Stelvio Geçidi ile yakın ve bağlantılı olan görkemli zirveleri ve tüm yıl boyunca yağan kar ile ünlü Tonale Geçidi'nden alıyor.



Kaynak : AA

