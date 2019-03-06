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ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Dünya / 06 Mart 2019 Çarşamba 09:50
ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palladino, ABD'nin S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini ve Türkiye'nin Rusya'dan bu sistemleri alma girişiminin ABD'yi ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi.



Hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile beraber çalışmayı ve Türkiye'nin değerlendirmesi için Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik.'

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı 'Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası' (CAATSA),Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.


Dün Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin oturumuna katılan ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söylemişti.

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