ABD'den gerilimi azaltacak açıklama

ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada 'Trump, kendisini Erdoğan'a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor' ifadelerine yer verildi.



İki ülke arasındaki ilişkilere dair çarpıcı açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili 'Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem veriyoruz, 60 yılı geride bıraktığımız bir ittifak. Karşılıklı imkanlardan oluşan bir ortaklık' mesajı verdi.



İRAN, SURİYE VE S-400 MESELESİNE DİKKAT ÇEKTİ



İki ülke arasında zorlayan bazı meseleler konular bulunduğuna dikkat çeken üst düzey yetkili bu konular arasında İran, Suriye S-400 polemiğini gösterdi.







'TRUMP, İLETİŞİM KURMAKTAN KEYİF ALIYOR'



Yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkisine de değinildi.



ABD'li yetkili, 'Trump, kendisini Erdoğan'a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor' mesajı verdi. Halihazırdaki sorunların birlikte çalışılarak çözüleceğinden emin olduğunu söyledi. Bu çalışmalar sonunda sağlam olan Türkiye-ABD ilişiklerinin daha da önemli hale geleceği beklentisi anlatıldı.



ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!