Zeytin Dalı Sınır Kapısı açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın haftaya açılacağını duyurdu.



Hatay'da konuşan Pekcan şunları kaydetti:



"Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır, inşallah önümüzdeki hafta devreye girecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz hep beraber kalkınmış, müreffeh, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik, hep beraber gece gündüz çalışıyoruz, işçimiz, köylümüz, çiftçimiz, sanayicimiz, ihracatçımız, esnafımız, öğrencimiz... Ve tek bir amacımız var ülkemizi daha müreffeh, daha üst gelir seviyesindeki ülkeler ligine yükseltmek."



Yeni sınır kapısı ile başta Afrin olmak üzere terörden arındırılan bölgelere insani yardımların daha kolay ulaştırılması ve altyapı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor.