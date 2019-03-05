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Türkiye-Suriye sınırında patlama!

Suriye’nin Halep ilinde bulunan El-Bab kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Dünya / 05 Mart 2019 Salı 15:43
Türkiye-Suriye sınırında patlama!

Türkiye- Suriye sınırındaki El Bab'ta patlama oldu, çok sayıda yaralı var.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ta bomba yüklü bir motosikletin patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, henüz ölü olup olmadığı bilinmiyor.

İlk belirlemelere göre olayda 8 sivil yaralandığı ifade ediliyor.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 Mart'ta YPG/PKK'nın muhaliflerin Azez'deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

21 Şubat'ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü. Aynı gün, Afrin'deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden arındırdığı Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri arasında bulunuyor. Kaynak : İHA

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