Karpuz tezgahta

Adana'ya İran'dan getirilen, her yıl yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, tezgahlarda 5 liradan satışa sunuldu.



Her sene yerli karpuzdan önce piyasaya çıkan İran karpuzu, Adana'da satılmaya başlandı. Tezgahına dizdiği karpuzları kilosu 5 liradan satan Mehmet Doğan (66), İran karpuzunun rağbet gördüğünü söyledi. Doğan, "Bu karpuzlar, İran'dan her yıl erken yetiştiği için getiriliyor. Karpuzu bir alan, bir daha geliyor. Günde en az 5- 10 tane satıyorum, pahalı olmasına rağmen. Bal gibi tadı. Kabak çıkmıyor, tamamen orijinal. Adana karpuzu, daha lezzetli; ama bu mevsimde çıkmıyor. İran karpuzu bu boşlukta gidiyor" dedi.