İstanbul'da patlama!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İlk incelemede, kağıt toplayıcısı Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada, salça kutusunda patlama meydana geldiği belirlendi.



Bomba uzmanlarının olay yerinde incelemesi sürüyor.



























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