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Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! 30 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.

Güncel / 05 Mart 2019 Salı 10:02
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıHava Kuvvetleri Komutanlığı


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